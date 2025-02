Amica.it - Lo sguardo nascosto: dietro le quinte del Teatro alla Scala con una mostra fotografica

Chiedetelo a una ballerina di danza classica cosa c’èl’eleganza delle punte. Vi racconterà di come ha spaccato le scarpette col gesso, delle dita dei piedi coperte dai cerotti, delle lunghe oresbarra per scolpire il fisico e allenare la disciplina. Il Museo Teatraleci offre un raroal mondo del balletto con la“Lo. La danzaal sipario” che raccoglie il lavoro del fotografo Gérard Uféras grazie a un partner d’eccezione, la casa di moda più legatadanza: Ferragamo. La storia d’amore tra Ferragamo e la danzaL’alleanza tra il brand di moda e il prestigiosomilanese era, in qualche modo, già scritta.