Lo sgarbo a Macron di Usa e Inghilterra | si acuiscono le distanze

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, lo aveva presentato come l'evento più importante di sempre in materia di intelligenza artificiale, il vertice decisivo per allineare i grandi del mondo su una governance sostenibile dell'IA, con la Francia nel ruolo di locomotiva di questa rivoluzione. Si è rivelato invece un flop il Summit for Action on AI che si è tenuto a Parigi il 10 e l'11 febbraio, perché gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno rifiutato di firmare la dichiarazione finale che mette nero su bianco l'impegno a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale «aperti, inclusivi, trasparenti ed etici», sottoscritta da 61 Paesi, tra cui Francia e India, co-organizzatori dell'evento, e Cina. Nel documento, che il premier britannico, Keir Starmer, ha ritenuto in contrasto con «l'interesse nazionale», i firmatari hanno chiesto un coordinamento più forte della governance dell'IA, basata su un «dialogo globale», e di evitare la «concentrazione del mercato» in modo che la tecnologia sia più accessibile.