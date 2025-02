Liberoquotidiano.it - Lo "scapezzolato" e la "zia separata": look-Sanremo, i voti sulla seconda serata. Chi fa una figuraccia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Anche ladi2025 è giunta al termine, ed è tempo di passare nuovamente al setaccio idegli artisti. Chi ha conquistato il palco con stile e chi ha deluso? Ecco le nostre pagelle. Rose Villain, star del vecchio West (9) Si riconferma divina in un abito marrone firmato Fendi. Sarà proprio il celebre pantone 2025 “mocha mousse”? Minimale e sensuale, gioca con le trasparenze, mentre una collana tennis illumina il viso. Promossa anche la brillantina tra i capelli: un'affascinante fuorilegge dal sapore western. Rkomi “” (6) Il messaggio è chiaro: la giacca si indossa a pelle. Ancora una volta a torso nudo, ma stavolta con una giacca corta e pantaloni svasati firmati Vivienne Westwood. Saranno felici i fan del Fanta, visto che la “scapezzolata” vale ben 10 punti! Giorgia istituzionale (7) Pronta per l'ufficio con un classico – quasi noioso – tailleur profilato in raso.