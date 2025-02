Secoloditalia.it - Lo sbarco in Italia, il decreto di espulsione, i precedenti: chi è l’attentatore di Monaco

afghano di 24 anni che si è lanciato con una macchina contro la folla aferendo 28 persone e causando la morte di una persona aveva anche pubblicato diversi post filo-islamisti sui suoi profili social. Il migrante, noto mediaticamente come Farhad N. è nato a Kabul nel 2001 e dopo essere arrivato in Germania nel 2016 come minore non accompagnato aveva fatto richiesta d’asilo, ma l’Ufficio federale l’aveva respinta.Il giovane fu inizialmente affidato a una struttura per minori e la suainizialmente era stata sospesa, tanto che gli venne concesso un permesso di soggiorno temporaneo. Successivamente l’afghano divenne noto alle forze dell’ordine per reati connessi al furto e agli stupefacenti: per il momento la polizia tedesca non ha escluso l’ipotesi di un attentato terroristico.