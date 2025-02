Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo. Brignone ultima a partire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.34 E’ il momento della canadese Britt Richardson (-0.47).13.33 Direz fuori alla terza porta. Quello è il trabocchetto principale di questa manche: una curva verso destra angolatissima. Lì la gara non si vince, ma si può solo perdere. Serve tatticismo, prendendola con un ampio anticipo, a costo di perdere 2 decimi.13.33 Grenier, senza brillare, si porta in testa con 2 centesimi su Gasienica-Daniel. Tocca alla francese Clara Direz (-0.36).13.31 Dvornik quarta a 1.01. Mancano 20 atlete. Finora non c’è stata la manche da grande rimonta. E’ il turno della canadese Valerie Grenier (-0.32).13.29 Bucik Jogan sesta a 1.37. Adesso un’altra slovena: Neja Dvornik (-0.09).13.27 Hensien perde progressivamente ed è quarta a 1.