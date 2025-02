Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: scatta la seconda manche. Attesa per la sfida Brignone-Robinson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.15 E’ durata due porte la prova di Lingg, subito fuori.13.15 Iniziata la. In pista Charlotte Lingg (Liechtenstein).13.13 Cielo un po’ più velato rispetto alla prima.13.08 All’inizio la gara farà fatica ad entrare nel vivo. La 30ma in classifica, ovvero la liechtensteinese Charlotte Lingg, ha infatto un ritardo di ben 4.97 dalla vetta.13.00 Le temperature sono alte. La pista è destinata a distruggersi. Ma per le ultime a scendere la situazione sarà la medesima.12.57 Il vantaggio disuè buono, ma tutt’altro che rassicurante. Dovrà attaccare. Ma d’altronde la valdostana, per sua stessa ammissione, non sa sciare facendo calcoli.12.56 Guardando la classifica, si profila una corsa a due per la vittoria tra Federicaed Alice