LIVE Sci alpino Gigante femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | prima manche alle 9 45 la startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZAIl programma e ladeldeiBuongiorno e benvenuti allatestuale delin programma a Saalbach (Austria), valevole per idi sci: al cancelletto di partenza, a partire dore 09.45, ci saranno 109 atlete da 51 Paesi.In casa Italia saranno quattro le azzurre al via nella gara odierna: nel primo gruppo di merito c’è Federica Brignone, col pettorale numero, 4, mentre dal secondo gruppo di merito Sofia Goggia avrà il numero 8, e Marta Bassino scatterà col 13, infine dal terzo gruppo Lara Della Mea partirà col 30.Tra le avversarie delle azzurre da tenere d’occhio ci saranno la svedese Sara Hector, che ha avuto in dote il pettorale numero 2, e la neozelandese Alice Robinson, che sarà al via col numero 5.