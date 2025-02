Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: OROOOOOOOOOOOOOO!!!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI14.13 MASTODONTICA, ECCEZIONALE, MEMORABILE, INDIMENTICABILE! LE HA DISTRUTTE TUTTE, ANNIENTATE! UNA LEZIONE SUPERBA DI SCI! MIGLIOR TEMPO DI MANCHE! ORO CON 9 DECIMI SU ROBINSON!14.12OOOOOOOOO!!!OO!!! LEGGENDARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!14.11 Al primo intermedio Brignone è avanti di 0.74, al secondo di 0.44.14.10 Manche mostruosa di Robinson. Si porta nettamente in testa con addirittura 1.72 su Moltzan. E’ successo proprio quello che non avremmo voluto. Servirà un’impresa a Federica Brignone (-0.