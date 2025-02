Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Federica Brignone epica campionessa del mondo! La classe sugli sci!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI14.26 Non finisce qui, amici di OA Sport. C’è una Coppa delgenerale da vincere. Sarà una lunga volata con Lara Gut-Behrami. Ma la Tigre non ha paura di nessuno. E arriverà sulle ali dell’entusiasmo dopo un Mondiale memorabile, in cui aveva vinto anche l’argento in superG.14.24 Avevamo una sola carta da giocare. All in su. E abbiamo sbancato!14.23 Cinque medaglie aiper: 2 ori e 3 argenti. Nessuna come lei in Italia.14.22 Prima medaglia di sempre per la Nuova Zelanda aidi sci.14.21 La classifica finale del(Italia) 2’22?71Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.90Paula Moltzan (USA) +2.62Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +2.