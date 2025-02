Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Brignone-Robinson si giocano l’oro, fuori Goggia. Alle 13.15 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCIQUANDO PARTE FEDERICANELLALA CRONACA DELLA PRIMABRUTTA CADUTA PER SOFIA: ANSIA PER LA SPALLA10.48 Appuntamento13.15 per la. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e a più tardi. Un saluto sportivo.10.47 Ricordiamo le uscite di(che stava andando molto forte, era da medaglia) e Bassino (stava andando piano).10.47 Da ora scenderanno solo atlete dalla quinta fascia in giù. Peccato per Lara Della Mea, al momento 31ma.10.46 La classifica finale dopo la prima:1) Federica(Italia) 1’10?442) Alice(Nuova Zelanda) +0.673) Paula Moltzan (USA) +1.244) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.405) Sara Hector (Svezia) +1.