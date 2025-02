Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Brignone in testa, è duello con Robinson. Fuori Goggia e Bassino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCIBRUTTA CADUTA PER SOFIA: ANSIA PER LA SPALLA10.27 La canadese Britt Richardson è 18ma a 3.61.10.26 La seconda manche sarà tracciata da un allenatore americano. Dunque ci aspettiamo velocità ancora più elevate e meno angoli.10.25 La polacca Maryna Gasienica-Daniel è 21ma a 4.40.10.24 La svedese Neja Dvornik è 20ma a 4.31.10.23 La classifica dopo le prime 22:1) Federica(Italia) 1’10?442) Alice(Nuova Zelanda) +0.673) Paula Moltzan (USA) +1.244) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.405) Sara Hector (Svezia) +1.436) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.787) Lena Duerr (Germania) +1.898) Zrinka Ljutic (Croazia) +2.239) Lara Colturi (Albania) +2.4810) Julia Scheib (Austria) +2.5010.