Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: riparte il Day-2! Marc Marquez in vetta, Bagnaia vuole rispondere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.23 Per il momento nessun pilota ha preso la via della pista. Vedremo chi sarà a rompere il ghiaccio nel pomeriggio di.07.20 SEMAFORO VERDE!!!IL DAY-2 DEIDI!07.18 Pochi istanti e si!07.15 Passiamo a Pecco. Il due volte campione del mondo dellaal momento è quinto a 523 millesimi dal vicino di box dopo una mattinata dedicata in larga parte al passo gara. La pressione disi fa già sentire, sapràpresente Pecco?07.12 Con il peso di tutto il lavoro del team Aprilia ufficiale sulle spalle, prosegue il lavoro dio Bezzecchi che, dopo le buone cose fatte vedere nel Day-1, oggi si conferma con il quarto posto a 389 millesimi. Il romagnolo si confermerà anche nel pomeriggio?07.