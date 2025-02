Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez veloce e costante, bene Bezzecchi e Bagnaia lavora sul set-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.37 Un Acosta terzo nell’overall di questa giornata con il tempo di 1:29.133 alle spalle dei due fratelliscatenati in questa sessione di prove.10.36 Solo Acosta in questo momento sul tracciato, su tempi abbastanza alti. Lo spagnolo gira sul passo dell’1:32 basso.10.35 Rientra ai box, ricordando il suo quinto tempo di giornata di1:29.378 a 0.523 dal compagno di squadra,.10.34 Stando a quanto riportano i colleghi di Sky Sport, Pecco sta continuando col suo lavoro di setting in vista della gara. Avrebbe ancora una gomma soft nuova per il time attack, ma non è detto che la usi. Al momento ha il 5° crono di giornata.10.33 Giro lento perche ha rallentato sensibilmente nel secondo settore, rilanciandosi ora per un’altra tornata.