Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez sempre davanti, ottimo ritmo per Bezzecchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.27 Cresce ancora il passo di Quartararo che sale a 1:30.029, seconda posizione nel pomeriggio.9.24 Buon crono di Fabio Quartararo che fa registrare un 1:30.270.9.21 Continua a essere convincente il passo diche va sull’1:30 basso, mentre entra in pista anche Fabio Quartararo.9.18 In pista c’è anche Brad Binder, mentre Bagnaia sale ancora e fa 1:30.417.9.15gira con costanza sotto l’1’30”,davvero notevole con la sua Aprilia. Bagnaia intanto sale con 1:30.556.9.13 Ricordiamo i tempi fatti registrare finora in questa giornata:1PIT931:28.85501:28.8550DucatiDucati Lenovo Team2Alex731:29.034prev0.17918.