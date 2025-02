Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez sempre davanti, bene Bezzecchi e Bagnaia in cerca di feeling

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 1:30.436 per Acosta che continua a girare su tempi notevoli in sella alla KTM, apparsa decisamente in ripresa rispetto a Sepang, almeno parlando dell’iberico.10.12Acosta che sta girando sul passo dell’1:30 basso, con 1:30.442 nell’ultimo passaggio.10.10rientra ai box dopo uan serie di giri sull’1:31 non così entusiasmanti. Sembra faticare Pecco, mentresi trova alla grande.10.07continua a girare su crono da 1:31 basso, che sono crono decisamente più alti di quelli fatti pocoa fa da. Acosta, in tutto questo, fa vedere un giro interessante con la KTM in 1:30.256.10.05 Ricordiamo che ierisi era molto lamentato delgenerale con la GP25 e anche in quest’ultima giornata dinon sta rubando l’occhio, come si suol dire.