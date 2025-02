Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez prende il comando del Day-2, Bagnaia si avvicina

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.51 Peccoe Franco Morbidelli vanno ai box e chiudono la loro prima metà di Day-2. Pedro Acosta continua a girare e mette a segno un 1:30.492 quindi si ferma ai box.06.48 Pedro Acosta mette a segno un 1:30.747, quindi 1:30.651. Peccoprosegue con costanza con 1:30.382. Franco Morbidelli migliora in 1:30.367. Enea Bastianini fa lo stesso in 1:30.516 e sia Maverick Vinales.06.45 Peccochiude il suo 35° giro mettendo a segno un 1:30.454, quindi si rilancia con un 1:30.699. Franco Morbidelli risponde in 1:31.20, mentre Alexrimane sull’1:30.280 e 1:30.092. Si rivede Pedro Acosta.06.42 La situazione meteo di, come ieri, si fa incandescente. Al momento sole pieno con 34° per quanto riguarda l’aria e ben 51° sull’asfalto.