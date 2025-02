Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez prende il comando del Day-2, Bagnaia 9°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.21 Dopo un buon run Alexsi ferma nuovamente ai box. Franco Morbidelli torna in pista assieme a Johann Zarco. Ai Ogura gira in 1:30.445 e 1:30.467, Binder in 1:30.869 poi torna ai box.6.18 Alexprocede con un 1:31.110, quindi passa a 1:30.801. Di nuovo in pista anche Ai Ogura, Joan Mir e Enea Bastianini che vuole scuotersi.6.15 Ci stiamo avvicinando alla pausa di metà giornata. Ricordiamo che alle ore 07.00 si chiuderà la pitlane per 20 minuti, poirà il via l’ultima parte deidi.6.12o Bezzecchi torna ai box, da dove esce invece Alexcon un primo giro in 1:31.102. Di nuovo in pista anche Brad Binder con Alex Rins.06.09o Bezzecchi sfrutta la pista quasi libera e inanella una bella serie di giri.