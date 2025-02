Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez impressiona, Bagnaia in cerca di soluzioni sui long run

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 20? al termine di questa giornata di prove a.11.38 1:30.718 per Quartararo, tempo alto per il francese della Yamaha. Vedremo se El Diablo sarà in grado di scendere in maniera sensibile.11.36 Sul tracciato ora Fabio Quartararo con la Yamaha. Attualmente il pilota francese è ottavo e distante 0.731 dalla vetta occupata da.11.34 Grandeo Bezzecchi! Il romagnolo completa il suo time-attack, portando la propria Aprilia a 0.205 dalla vetta e in terza posizione, scavalcando Pedro Acosta (KTM).11.33 La Honda di Joan Mir scala la graduatoria e si porta in sesta posizione a 0.544, vicina a Pecco.11.3o 30? al termine di questiha simulato un time-attack, ma non è riuscito a trovare la prestazione per avvicinare il crono mostruoso di(1:28.