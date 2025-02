Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez fa paura, Bagnaia deve già inseguire. Sorpresa Bezzecchi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ULTIMA GIORNATA DI12.08 Appuntamento, quindi, per l’inizio del campionato previsto proprio a, tra due settimane, nel week end del 28 febbraio-2 marzo. Un saluto dalla redazione di OA Sport.12.07 KTM in crescita con Pedro Acosta, rispetto ai problemi che si erano evidenziati a Sepang. Da capire se e quanto le differenti piste andranno a condizionare le prestazioni della moto austriaca. Un po’ lo stesso discorso per la Yamaha che con Fabio Quartararo ha fatto più fatica adi quanto non ne avesse fatta in Malesia.12.05 Qualche problema in più per Pecco. Il pilota piemontese non ha rubato l’occhio nel corso di questa due-giorni thailandese, lamentando problemi di feeling di vario genere con la GP25. Sarà anche il nervosismo per le prestazioni in pista del suo compagno di squadra? Lo scopriremo.