Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Bezzecchi parte forte, Bagnaia si concentra sulla lunga distanza

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.06 Attenzione, problemi per Marco! Il pilota dell’Aprilia si ferma nel T2 con guai tecnici alla sua moto. Riesce a ripartire e portarsi verso i box. Di nuovo in pista Alex Marquez.05.03 Pedro Acosta spinge e fa segnare un 1:29.267 a 23 millesimi da, quindi ri, piazza il record in ogni settore e si porta al comando in 1:29.133 con 111 millesimi sul romagnolo. Miglior tempo dei due giorni.05.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-21MarcoPIT721:29.244111:53.6541212225.0ApriliaAprilia Racing2AlexMARQUEZPIT731:29.358150.1141:39.0841616323.3DucatiGresini Racing3PedroACOSTA371:29.