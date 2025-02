Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Alex Marquez precede Acosta e Bezzecchi, Bagnaia sale in ottava posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.57 Il Cabroncito torna ai box dopo aver concluso 26 giri complessivi. Rimane in azione Fabio Quartararo ma su tempi alti.05.54 Marcprosegue nel suo run. Migliora in ogni settore, arriva al T3 con 271 millesimi di ritardo, conclude in 1:29.481, lima ancora qualcosa al suo tempo, rimane al quinto posto a 447 millesimi dalla vetta.05.51 Fabio Quartararo fa segnare un 1:31.622 quindi si rilancia e passa all’1:30.680. Marctorna in pista esordisce con un 1:30.396 quindi migliora e vola al quinto posto in 1:29.625 a 591 millesimi dal fratello.05.48 Si rivede sul tracciato Fabio Quartararo, attualmente nono in 1:29.818 a 784 millesimi da.05.45 Luca Marini prosegue nel suo lavoro con un 1:30.542 non distante dal suo 1:29.