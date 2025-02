Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Alex Marquez precede Acosta e Bezzecchi, Bagnaia pensa ai long run

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.27 Franco Morbidelli mette a segno un altro 1:30.201 mentre riparte il lavoro di Marco. Maverick Vinales, invece, dopo un 1:30.672 torna ai box.05.24 Riparte la giornata di Franco Morbidelli con un 1:30.414, seguito da Fabio Quartararo e Luca Marini che procede in 1:30.275.05.21 Situazione meteo attuale a: temperatura dell’aria 29°, temperatura dell’asfalto 45°.05.18 Peccoriparte in 1:30.936, quindi alza il ritmo in 1:41.069 ma prosegue a macinare chilometri con la sua GP25.05.15 Enea Bastianini in azione. “La Bestia” rimane ancora lontano dalle posizioni che contano. Riuscirà a trovare il giusto feeling con la sua KTM prima del via della stagione?Did you say that?Today is the last day of thepreseason#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam #pic.