LIVE Feyenoord-Milan 1-0, Champions League 2025 in DIRETTA: Paixao firma la rete della vittoria, si mette male per i rossoneri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA96? Finisce la partita,1-0.94?che prova a tenere palla.92? Ultimi assalti del.90? Ci saranno sei minuti di recupero.88? Joao Felix ad un passo dal pareggio, tiro parato.86? Fuori, dentro Ivanusec nel.84? Moussa con il destro non riesce a trovare il varco giusto.82? Fuori Gimenez e Leao, dentro Camarda e Abraham nel.80? Fuori Timber e Read, dentro Osman e Mitchell nel.78? Fuorigioco di Gimenez.76? Tiro centrale di Chuckwueze da buona posizione.74? Leao anticipato prima dell’arrivo in porta.72?sfiora l’eurogol con un tiro dalla distanza con Maignan fuori dai pali.70? Reijnders con il destro sfiora l’incrocio dei pali.68? Dentro Bueno, fuori Smal nel.66? Leao manca lo stop sulla sinistra.