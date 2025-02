Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025, terza serata in DIRETTA: ovazione per Brunori SAS! Cresce Joan Thiele, tra poco i Duran Duran

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.23: OLLY 6.5: L’dell’Ariston conferma che aè bene andare con brani sanremesi. Per fortuna Olly ha abituato anche ad essere più originale. Il pezzo funzionerà. Era quello di cui c’era bisogno per mettersi in carreggiata con i top di ieri sera. In corsa per la vittoria c’è anche lui22.21: L’originalità non campeggia nemmeno dalle parti di Olly che rientra nel partito di coloro che vanno acon il brano sanremese. C’è l’autotune, l’armonia è già stata ascoltata almeno un centinaio di volte.22.19: “Balorda nostalgia” è un brano che esplora il significato più intimo dell’amore quotidiano, raccontandolo attraverso gesti semplici e familiari. Dalla condivisione del silenzio alle risate spontanee, fino ai momenti di relax sul divano con il telecomando ancora in mano, la canzone dipinge un quadro di emozioni autentiche.