Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025, terza serata in DIRETTA: arrivano i Duran Duran! in gara la seconda metà degli artisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38: Attesissima la presenza dell’unico ospite musicale internazionale, il gruppo deiche, dopo l’apparizione dello scorso anno a Lucca, in estate sarà nuovamente in Italia per alcuni concerti. Gli altri ospiti saranno Edoardo Bennato, che sarà il protagonista di una fiction in programma la prossima settimana, e i ragazzi di “Mare fuori 5” (Maria Esposito, Giovanna Sannino, Domenico Cuomo, Giuseppe Pirozzi, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo). Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera, Ermal Meta sarà in piazza Colombo. A inizioanche un collegamento con la “nave più bella del mondo”, l’Amerigo Vespucci, dal porto di Alessandria d’Egitto.20.35: Nelladel, giovedì 13 febbraio, vengono presentate 14 delle 29 canzoni innella categoria Big, che saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.