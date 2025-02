Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: ovazione per Cristicchi! Lucio Corsi è già rivelazione. Si balla e si pensa con Willie Peyote

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.38: WILLY8: funky rap brillante, che cattura al primo ascolto e si conferma al secondo. Acchiappa dalla prima nota, poi scorre via che è un piacere, con pungente, costruttiva e mai scontata ironia.0.35: Pezzo accattivante, testo intelligente perche vince la nostra personalissima classifica. A metà fra bossa e funky, c’è ilk passato ma anche il futuro. Pezzo trascinante. E c’è anche il coretto da. c’è praticamente tutto0.33: La canzone “Grazie ma no grazie” disi presenta come una riflessione ironica e politica sulla società odierna. Con un titolo che suona come una risposta a chi emette giudizi o esprime opinioni non richieste, il brano si ispira al monologo di Cyrano de Bergerac e affronta con umorismo le situazioni che ci mettono in difficoltà.