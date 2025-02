Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Doha 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:34 Per chi vince, ancora Andreeva/Shneider? Vedremo!in!13:25che è stata invece sconfitta al primo turno di qualificazioni dalla slovacca Polina Kudermetova.13:20che è stata eliminata ieri dalla versione ‘deluxe’ della lettone Jelena Ostapenko, che l’ha annichilita 6-2, 6-2.13:15 Le azzurre hanno debuttato battende 6-3, 6-2 Eikeri/Niculescu, in 1h20.13:10 Tra circa 20? scenderanno inledi questo incontro di doppio femminile, che vede le azzurre favorite per accedere alle semifinali del WTA 1000 di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale di doppio femminile del WTA 1000 di, ci si gioca l’accesso alla semifinale. Di fronte a Sarae Jasminela russae l’ungherese