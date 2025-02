Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Doha 2025 in DIRETTA: azzurre in campo alle 13:30!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale di doppio femminile del WTA 1000 di, ci si gioca l’accesso alla semifinale. Di fronte a Sarae Jasminela russae l’ungherese.Primo confronto diretto tra le due coppie, che si sfideranno nel pomeriggio qatariota per un posto in semifinale contro Andreeva/Shneider (ancora loro) oppure Danilina/Khromacheva.che nel match d’esordio hanno regolato con un 6-3, 6-2 piuttosto perentorio ma non privo di momenti delicati la romena Niculescu e la norvegese Eikeri nella giornata di martedì scorso.Oggi, di fronte c’è la russa, ex numero 71 del mondo e adesso solamente dedita al doppio. L’unghereseinvece si è dedicata con meno costanza al singolare rispetto alla compagna, ma è comunque giunta fino alla 117 posizione della Classifica WTA, ad un passo quindi dalla top 100.