Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Vece costretta alla bella nei quarti dello sprint, tocca a Baima nell’eliminazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU20:03 Programma che continua con la corsa ad eliminazione femminile. Italia che schiera Anita.CORSA AD ELIMINAZIONE FEMMINILE19:59 E’ il momento della premiazione della corsa a punti maschile. Risuonerà l’inno portoghese grazie allo show di Iuri Leitao.19:54 Lysenko si aggiudica gara-2 e dunque tutti isaranno decisi dal terzo round!19:52 La ceca Jabornikova sorprende l’avversaria anticipando nettamente lo. 1-1 tra lei e la britannica Edmunds. A brevissimo gara-2 tra la russa Lysenko e la tedesca Friedrich, con quest’ultima che può chiudere i conti.19:50 Match point per la britannica Rhian Edmunds contro la ceca Veronika Jabornikova.19:47 Stavolta van de Wouw riesce a contenere per un soffio la rimonta dell’azzurra.