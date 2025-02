Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: sesta l’esordiente Baima nella corsa ad eliminazione, tra poco Bianchi nel km da fermo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISUFINALE KM DAMASCHILE20:37 Entriamo nel vivo della serata con le attese emozioni azzurre. Sta per iniziare la finale del km damaschile. In gara Stefano Minuta e Matteo, con quest’ultimo che stamane ha stampato il miglior tempo.20:33 E vince Lara Gillespie! L’irlandese ha il tempo di festeggiare prima del traguardo con la belga Hesters che alza bandiera bianca.20:32 Bronzo per l’olandese van Belle.20:32 Ai piedi del podio la svizzera Leu. Restano in gara la belga Hesters, l’olandese van Belle e l’irlandese Gillespie.20:31 Eliminata la norvegese Stenberg. Il prossimo sprint decreterà il podio.20:30 Peccato. Chiude con un’onorevolissimaposizione Anita, alla prima esperienza tra le grandi.