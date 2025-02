Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: quartetto femminile e Bianchi, caccia grossa! Curiosità per Sierra e Baima

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladeglidisu, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio.Oggi la programmazione prevede le gare femminili dello sprint individuale (dalle qualifiche ai quarti di finale), inseguimento a squadre (dal primo turno fino alla finale) e l’eliminazione. Per quanto riguarda il campo maschile, invece, si passerà dalle corse a punti (dalle qualifiche fino alle finali) alle cronometro individuali nella 1km (dalle qualifiche alle finali) passando per l’inseguimento a squadre (che partirà dal primo turno e vedrà concludersi il ciclo con la finale come ultimo evento della serata).Oggi aprirà le danze proprio un’azzurra. La prima a scendere innelle qualifiche sprint femminili sarà Matilde Cenci mentre l’altra italiana in gara, Miriam Vece, sarà la 18esima.