Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Miriam Vece fa suo il primo round nei quarti dello sprint, ora la corsa a punti maschile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU19:10 E’ del francese Petit il sesto, con il belga de Buyst che si piazza in seconda posizione. Terzo posto per l’onnipresente Leitao.19:07 Li vince tutti liLeitao, che ora deve iniziare anche a gestirsi. Quarto posto ed uncino per Sierra, ma il gruppo è rinvenuto sul gruppetto di testa.19:05 Terzovinto da uno scatenato Leitao. Il portoghese guida la classifica a 12dal termine con 40, seguito dal ceco Koblizek e dall’olandese Dorenbos, entrambi a quota 23. Due iconquistati da Juan David Sierra, che ora prova a conquistare il giro con il belga de Buyst.19:02 Gruppo che si rialza e giro guadagnato da Leitao, Koblizek, Ruegg, Petit e l’olandese Dorenbos.