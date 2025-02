Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: è tempo di qualifiche nella cronometro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26 Il britannico Charles Harry Radford solamente 10° alle spalle del connazionale Lyall Craig.14:24 Il torinese scende in 5ª. transitato il tedesco Henric Hachmann con ildi 1’00.758” che gli vale il 3° posto momentaneo.14:20 4°provvisorio per Minuta! velocità media di 58.424 km/h. Gira nel km in 1’01.618” a +1.105” dal ceco David Peterka.A breve il primo azzurro, Stefano Minuta. 14:18 Appena transitati anche l’olandese Dann Kool (2°in 1’00.708”) e il britannico Lyall Craig (6° con 1’03.108”).14:17 La Slovenia piazza Eduard Zalar in 5ª piazza momentanea.14:14 Si infila tra i migliori anche Matteo Hytych, connazionale di Peterka. Scalza Oliviero dalla seconda posizione con un km in 1’01.551”.14:12 Ottima, invece, la prova del francese Etienne Oliviero e del ceco David Peterka.