Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Bianchi e l’inseguimento femminile si giocano l’oro! Uomini per il bronzo, finali dalle 18.30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU16.17: Per il momento è tutto! Grazie per averci seguito ed appuntamento a più tardi con ildella sessione serale. Buon pomeriggio!16.16: Ancora Russia con Burlakova che supera la olandese Van der Peet e completa il quadro dei quarti di finale16.13: MIRIAM VECE! L’azzurra riesce a battere la tedesca Schneider e vola ai quarti della sprint!16.09: Vittoria per la ceca Jabornikova ai danni dell’Ucraina Lohvinyuk16.06: La russa Lysenko riesce ad avere la meglio sulla francese Drouode16.02: La tedesca Friedrich non lascia scampo alla Ucraina Biketska15.57: Successo per la britannica Edmunds sulla polacca Seremak15.54: L’olandese Van der Wouw batte la polacca Petri ed è ai quarti15.50: La britannica Bell batte la ceca Jabornikova e si qualifica per i quarti15.