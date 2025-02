Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Bianchi brilla e si riconferma campione nel km da fermo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU21:08 Ed è Burlakova la prima semifinalista dello sprint femminile. La russa attende una tra Miriam Vece e l’olandese Hetty van de Wouw.21:07 Si ricomincia come di consueto dalla sfida che vede opposta la britannica Lauren Bell alla russa Yana Burlakova.GARA-3 QUARTI DI FINALE SPRINT FEMMINILE21:06 Programma che a causa delle cadute e dell’equilibrio dei quarti dello sprint femminile si è allungato in maniera sensibile. Prima delle finali dei quartetti dell’inseguimento si procederà con le belle dello sprint.21;03 Matteosicontinentale dominando la gara! 59.965 il crono dell’altoatesino, davvero sensazionale.MATTEOD’EUROPA!!! 21:02 Primo giro ottimo dell’azzurro, che viaggia con 3 decimi di margine sul tedesco.