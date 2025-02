Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: azzurre d’oro nell’inseguimento, Bianchi si riconferma nel km da fermo!

21:52 Ultima gara di giornata la sfida per l'oro tra Danimarca (Hansen, Larsen, Leth e Skivild) e Gran Bretagna (Charlton, Gill, Hobbs e Britton).21:50 Peccato. Sfuma la medaglia per l'inseguimento a squadre maschile. 3:53.467 per la Svizzera, che strappa così il bronzo all'Italia sperimentale senza i senatori.21:49 Ultimo chilometro! Inizia la rimonta italiana!21:48 Momento di grossa difficoltà per il quartetto azzurro. Ben 8 decimi di ritardo a metà gara.21:47 Italia che schiera Boscaro, Favero, Lamon e Grimod. Quest'ultimo sostituisce Galli con la scelta a sorpresa del ct Villa.21:46 Non c'è tempo per festeggiare, si prosegue con la finale per il bronzo al maschile. Italia che sfida la Svizzera.