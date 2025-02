Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: al via lo sprint femminile individuale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:35 Regge il tempo di Burlakova. La francese Drouode si posiziona ad appena +0.196” con un tempo totale di 11.048”.13:34 3° tempo per ora della lituana Migle Lendel, dietro alla connazionale Valikeviciute. 11.776” il suo tempo.13:33 Passa in testa Yana Burlakova con un buon 10.852”.13:32 Matilde Cenci fa registrare il secondo tempo dietro alla Lituana Lauryna Valikeviciute. L’italiana gira con 11.094”.13:29 Partite!13:27 Oggi sarà anche un banco di prova per l’inseguimento. Alzini, Consonni, Guazzini e Fidanza se la giocheranno contro la Gran Bretagna per un posto in finale nel primo round. Nel caso di uscita, comunque, ci sarà la possibilità di posizionarsi ancora nella finale per il bronzo se si registrasse uno dei due migliori tempi tra le perdenti di ciascuna heat.