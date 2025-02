Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: si parte con Fabbri e Weir nel peso

18.27 Inizia la seconda rotazione, Nick Ponzio è quinto con un secondo lancio da 19.67 metri.18.24 Nullo per il fiorentino. Si conclude la prima delle sei rotazioni di gara.18.24 Modesto 19.99 in apertura per, adesso tocca a.18.23 Nullo per il medagliato olimpico Raijndra Campbell. Ora, a seguire.18.22 Si ferma venti centimetri prima il nigeriano Enekwechi.18.22 Sale al comando il polacco Konrad Bukowiecki (20.46).18.21 Attualmente in testa troviamo il ceco Tomas Stanek con la misura di 20.25. Debutta con un nullo Nick Ponzio.18.20 Il programma completo del meeting di.18.15 Getto delmaschile19.40 400 metri femminile19.45 800 metri maschile, finale B19.55 800 metri femminile20.00 Salto con l'asta maschile20.