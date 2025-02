Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento di Nadia Battocletti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.09 La prima heat dei 60 femminili va alla statunitense Grace Stark in 7.82, stesso tempo conseguito dalla giamaicana Ackera Nugent e quattro centesimi più rapida di Nadine Visser. Quinta Carmassi in 8.13, tempo potenzialmente da ripescaggio, eliminata Elena Carraro (8.35).20.07 Purtroppo arriva la notizia della non presenza di Dariya Derkach. DNS per la veterana azzurra, da capire le cause del forfait.20.05 Tutto pronto per l’inizio della prima batteria dei sessanta ostacoli femminili. Ben due azzurre presenti in questa heat – Giada Carmassi e Elena Carraro.20.04 A breve anche il via del salto triplo femminile. Al via anche Dariya Derkach.20.02 Inizia la prova del salto con l’asta maschile. C’è curiosità per vedere all’opera Sam Kendricks, uno dei migliori interpreti della disciplina al netto dell’alieno Duplantis.