Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: Ingebrigtsen impressionante, doppio record nel mondo in una sola gara!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.29DEL! Pazzesco,ha migliorato anche il suo primato personale nei 1500 metri, il quale rappresentava il riferimento iridato di ogni tempo. Una doppietta del genere è un evento rarissimo.21.27 Prestazionequella del norvegese: pensate che il crono diha abbassato di quasi un secondo e mezzo il tempo segnato da Nuguse a New York.21.25DELNNNN! 3:45.15, tempo folle! Il primato di Nuguse è durato come un battito di ciglia: Jakobsi è ripreso immediatamente ciò che era suo fino a pochi giorni fa.21.24ha creato un solconei confronti della concorrenza, inizia l’ultimo giro.21.24 Anche la seconda lepre Sisk lascia strada a: si viaggia su tempi stratosferici.