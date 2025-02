Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: Fabbri sigla il mondiale stagionale! Weir completa la doppietta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 Parterre di assoluto rispetto quello di scena nell’Alta Francia. Da segnalare la presenza di alcune stelle internazionali come Miltiadis Tentoglou, Jakob Ingebrigtsen (nel miglio) ed Erriyon Knighton (sui 200) che renderanno davvero molto interessante la serata di domani. Tanta carne al fuoco anche per ciò che ci riguarda da più vicino: ben quattordici gli italiani al via quest’oggi. Debuttoal coperto per l’argento olimpico in carica dei 10.000 metri Nadia Battocletti: l’azzurra sarà in gara nei 3000 metri.19.20 Programma di gara che riprenderà fra quindici minuti con la finale C dei 200 metri.19.18 Sono segnali incoraggianti quelli che l’Italia del getto del peso manda da. Leonardosi è sbloccato ed è tornato ad esprimersi sulli ben più vicini al suo massimo potenziale, vincendo la competizione con un lancio da 21.