Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: Fabbri in testa nel peso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33! Segnali di vita quelli che il fiorentino fornisce e invia. 21.67 e primato stagionale per il vice campione mondiale in carica.18.32 Nullo il secondo lancio di Weir, il quale rimane in quarta posizione. Ora.18.31 Secondo nullo anche per Rajindra Campbell, è il momento degli azzurri.18.29 Ancora un nullo per lo statunitense Adrian Piperi.18.27 Si migliora Stanek. Il ceco si riprende la leadership con un lancio lungo 20.79 metri.18.27 Inizia la seconda rotazione, Nick Ponzio è quinto con un secondo lancio da 19.67 metri.18.24 Nullo per il fiorentino. Si conclude la prima delle sei rotazioni di gara.18.24 Modesto 19.99 in apertura per Weir, adesso tocca a.18.23 Nullo per il medagliato olimpico Raijndra Campbell. Ora Weir, a seguire