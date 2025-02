Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: Fabbri e Weir sugli scudi, Battocletti non sfigura. Doppio record per Ingebrigtsen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.26 Ancora due gare da disputare. Fra pochi minuti avranno inizio i 60 ostacoli maschili.22.23 Eliot Crestan si aggiudica la prova con il crono di 1:44.81. Il belga precede lo statunitense Hoppel per 17 centesimi, terzo l’algerino Moula (1:45.37). Tecuceanu è settimo al traguardo con il crono di 1:45.83.22.23 Inizia l’ultimo giro, Tecuceanu prova a rimontare dall’esterno.22.22 50.41 il passaggio a metà gara, Tecuceanu rimane accorto.22.22 Tecuceanu cauto in partenza, l’azzurro è ultimo al primo passaggio sulla linea del traguardo. In testa c’è Sieradzki.22.21 SI PARTE!22.19 Tutto pronto per il via degli 800 metri maschili. Presente anche Catalin Tecuceanu.22.16 Intanto Tentoglou ha pareggiato la misura conseguita da Zhang nell’ultima serie di salti, ma il greco si deve accontentare della seconda posizione visto che il suo diretto avversario ha ottenuto una miglior seconda misura.