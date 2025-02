Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: Fabbri e Weir convincono nel peso, attesa per Battocletti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 Sta per iniziare la finale B degli 800 metri maschili: al via anche Simone Barontini.19.42 La più veloce è risultata la ceca Lada Vondrova in 52.66, precedendo la britannica Pipi in 53.30 e la neerlandese Saalberg in 53.58.19.39 Passiamo ora alla finale C dei 400 metri femminili.19.37 Il belga Kobe Vleminckx si aggiudica la vittoria in 20.73.19.34 Tutto pronto per il via della finale C dei 200 metri maschili.19.30 Iscritte nel salto con l’asta sia Roberta Bruni che Elisa Molinarolo. Occhio a Federico Riva nei 1500 e a Dariya Derkach (al debutto stagionale) nel triplo. Curiosità nel vedere Catalin Tecuceanu e Simone Barontini negli 800, infine troviamo Marta Zenoni nei 1500 e il trio di ostacoliste (nei 60hs) formato da Giada Carmassi, Veronica Besana ed Elena Carraro.