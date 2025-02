Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: Fabbri e Weir al comando nel peso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02 Nullo per Nick Ponzio, sceso in ottava posizione dopo gli inserimenti di Campbell e Piperi.19.00 Si sveglia Rajindra Campbell. Il giamaicano sale in seconda posizione con un lancio da 21.34 metri.18.55 In flessionenella quarta rotazione: 21.25 per il fiorentino.18.54 21.26 per Zane, seconda posizione consolidata con questo lancio. Ora.18.53 Il ceco Stanek si ferma a 20.74, ora è il momento dei due azzurri.18.51 Rimane in quarta posizione il polacco Bukowiecki, fermatosi a 19.97 nella quarta rotazione.18.50 20.21 per il nigeriano Enekwechi, non basta per migliorarsi.18.48 Non valido il quarto lancio anche per Ponzio.18.47 Nullo per il padrone di casa Elemba Owaka, adesso tocca a Nick Ponzio.18.45 Inizia la quarta rotazione.