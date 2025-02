Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: è il momento di Nadia Battocletti nei 3000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.46 SI PARTE!20.43 Due minuti all’evento probabilmente più atteso in casa Italia. Infatti fra pochissimo cominceranno ifemminili, gara in cui vedremo all’opera. La trentina si cimenterà su una distanza breve se confrontata ai due chilometraggi in cui siamo abituata a vederla: avversaria numero uno l’etiope Gudaf Tsegay.20.42 Non sbaglia nemmeno Roberta Bruni.20.41 Molinarolo supera i 4.40, adesso ci prova Roberta Bruni.20.39 Asticella che viene fissata a 4.40. Bruni ha deciso di passaremente a questa misura per dare il via alla sua gara.20.37 Molinarolo non sbaglia il primo tentativo a 4.25.20.35 Due atleti al comando della gara nel salto con l’asta maschile, Sam Kendricks e Cristopher Nilsen, i quali hanno superato i 5.