Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: Battocletti firma il record italiano nei 3000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.07 Roberta Bruni supera i 4.55 all’ultimo tentativo, Molinarolo invece fallisce il primo tentativo a 4.65.21.05 Iniziata nel frattempo la gara del salto in lungo maschile, in cui è presente anche il campione olimpico Miltiadis Tentoglou.21.03 Wilhem Belocian sorprende e si aggiudica la prima batteria con il crono di 7.50. Qualificato anche il polacco Szymansi (7.58) e l’americano Dickson (7.63).21.00 Sta per partire la prima batteria dei 60 ostacoli.20.57 Nell’asta Molinarolo è a pieni salti dopo che ha superato i 4.55. Un errore invece per Bruni, ancora alla caccia della misura.20.56! L’azzurra migliora sensibilmente il suo primato personale e nazionale, arpionando la quarta posizione in 8:30.82. Crono abbassato di oltre dieci secondi.