Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2025 in DIRETTA: Battocletti da record italiano, attesa per Tecuceanu

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.25DEL MONDO INGEBRIGTSENNNNN! 3:45.15, tempo folle! Il primato di Nuguse è durato come un battito di ciglia: Jakob Ingebrigtsen si è ripreso immediatamente ciò che era suo fino a pochi giorni fa.21.24 Ingebrigtsen ha creato un solco impressionante nei confronti della concorrenza, inizia l’ultimo giro.21.24 Anche la seconda lepre Sisk lascia strada a Ingebrigtsen: si viaggia su tempi stratosferici.21.23 Quattro giri al termine, la lepre Sasinek si fa da parte.21.22 La lepre Sasinek fa il ritmo, Ingebrigtsen è preceduto anche dal belga Sisk ed è terzo.21.22 SI PARTE!21.19 Pronti alla partenza gli interpreti del miglio. Tutti gli occhi sono puntati su Jakob Ingebrigtsen.21.18 Arriva anche il terzo errore per Molinarolo, si chiude qui la gara per l’atleta italiana.