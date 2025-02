Liv Tyler | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

Liv: 10chenon saiTra le più belle e apprezzate attrici della sua generazione, Livsi è negli anni costruita una carriera di tutto rispetto, ricoprendo sempre ruoli diversi in contesti continuamente differenti. Dai film d’autore ai grandi blockbuster, l’attrice ha dimostrato una versatilità che le ha fatto guadagnare in breve tempo il favore della critica e del pubblico.Ecco 10chenon sai su Liv. I film di LivI film da giovane di Liv1. I film. La carriera cinematografica dell’attrice ha inizio nel 1994 con Rosso d’autunno. Con il film Io ballo da sola (1996), di Bernardo Bertolucci raggiunge poi una buona fama, che le permette di ottenere ruoli in film come Innocenza infrante (1997), Armageddon – Giudizio finale (1998) e Il dottor T e le donne (2000).