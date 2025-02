Thesocialpost.it - Litio, titanio e le risorse ucraine: l’appetito di Trump per il tesoro del Donbass

La guerra in Ucraina non è limitata al conflitto militare, ma ha anche scatenato una lotta per il controllo distrategiche, che potrebbero avere impatti economici globali. Tra i territori più contesi, ilè uno scrigno dinaturali, tra cui il, ile altri minerali pregiati che attirano l’interesse di potenze globali, tra cui gli Stati Uniti.Leminerarie del: ilnascostoIl, teatro di alcuni dei combattimenti più intensi dall’invasione russa, custodisce giacimenti ditra i più ricchi al mondo. Si stima che sotto il suolo della regione vi siano circa mezzo milione di tonnellate di, un elemento fondamentale per la produzione di batterie elettriche e tecnologie hi-tech. Alcuni esperti suggeriscono che l’Ucraina potrebbe possedere addirittura il 3% delle riserve mondiali, il che la rende uno degli attori principali su questo mercato strategico.